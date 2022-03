GB90 de grootste in Borne, maar coalitie voortzetten? ‘Wil samenwerken met partijen waar ik vertrouwen in heb’

Of ze zenuwachtig was? „Dat is me vandaag wel veertig keer gevraagd. Maar nee. Ik had er gaandeweg steeds meer vertrouwen in dat we die vier zetels wel zouden houden”, zegt Scholten. „En dat er misschien wel een vijfde in zou zitten. Ach, zo zijn we als GB90. Bescheiden. Sommigen zeggen misschien wel iets te.”