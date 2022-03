GB90 is de grootste en mag het gaan zeggen in Borne

BORNE - GB90 is de grootste partij in Borne. De lokale partij zit de komende vier jaar met vijf zetels in de gemeenteraad. Een meer dan het CDA. Dat betekent niet dat de twee automatisch weer in samen in het college gaan zitten, zegt GB90-lijsttrekker Karin Scholten. „Er is te veel gebeurd.”

Of ze zenuwachtig was? „Dat is me vandaag wel veertig keer gevraagd. Maar nee. Ik had er gaandeweg steeds meer vertrouwen in dat we die vier zetels wel zouden houden", zegt Scholten. „En dat er misschien wel een vijfde in zou zitten. Ach, zo zijn we als GB90. Bescheiden. Sommigen zeggen misschien wel iets te.”

Bescheiden of niet, GB90 is in ieder geval de glorieuze winnaar van de verkiezingen in Borne. Ook al gaat het formeel nog maar om een voorlopige uitslag. De officiële wordt pas maandag bekend gemaakt.

Druiven zijn zuur voor VVD

GB90 won een zetel en komt nu op vijf. CDA verloor er een en komt op vier. Ook de derde coalitiepartij, Borne-Nu won een plek in de raad en heeft er straks drie. Voor de VVD waren de druiven het zuurst. De partij blijft weliswaar met drie zetels net nog de derde partij in Borne, maar had wellicht gehoopt de winst van vier jaar geleden verder uit te bouwen.

In aantal stemmen bleef GroenLinks-PvdA knap in de buurt van VVD en Borne-Nu, maar desalniettemin blijft de combinatie ook de komende vier jaar op twee zetels steken. SP en D66 behouden hun enige zetel.

Volledig scherm Lijsttrekker Karin Scholten van GB90: 'Eerst moet het vertrouwen hersteld worden.' © Marieke Amelink

GB90 houdt alle opties open

Gezien de uitslag zou voortzetten van de coalitie GB90, CDA en Borne-Nu voor de hand liggen. In ieder geval, getalsmatig gezien, wat betreft de twee grootste partijen. Maar Scholten houdt nadrukkelijk alle opties open. „Coalitie en oppositie komen in mijn woordenboek niet voor. Ik wil samenwerken. Met partijen waarin ik vertrouwen heb.”

En dat vertrouwen heeft de afgelopen vier jaar, met name rondom het al dan niet heropenen van asielzoekerscentrum Azelo, wel wat tikken opgelopen. „Het ging niet altijd meer om de inhoud. Dus er zal flink moeten worden gepraat. Dat maakt de vorming van een nieuw college complexer dan vier jaar geleden.” Scholten zegt daar de tijd voor te willen nemen.

Op zoek naar een nieuwe wethouder

GB90 moet in ieder geval op zoek naar een nieuwe wethouder. Michel Kotteman is niet meer beschikbaar. Of Scholten zelf kandidaat is, wil ze niet zeggen. Ook niet dat ze geen kandidaat is trouwens. „We zoeken de best mogelijke wethouder. En die kan ook van buiten de partij komen.”