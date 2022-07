Gedeputeerde over kwestie rondweg Zenderen: ‘Er is niets te verbergen’

ZENDEREN/ALMELO/BORNE - Er is niets te verbergen in het dossier rond de rondweg om Zenderen. Dat zei gedeputeerde Bert Boerman (ChristenUnie) woensdag tijdens de Provinciale Statenvergadering.

Daar werd hij door de PVV bevraagd over de uitspraken die hij in december 2019 deed over de route voor de rondweg om Zenderen en waar Dorpsbelangen Bornerbroek via een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (wob) de hand op wist te leggen.

In het gespreksverslag van een bestuurlijk overleg tussen provincie en gemeente Borne staat dat zowel Borne als gedeputeerde Boerman toen al per se het tracé langs de A1/A35 wilden. Boerman zei vorige week in deze krant dat hij daar destijds achter stond.

‘Uit de context’

Nu zegt hij: „Er is niets te verbergen, in het hele dossier niet. Als je echter uit de hele wob één alinea knipt en je vergeet in welke context, onder welke omstandigheden en op welk moment het aan de orde is geweest, lees je een heel ander boek.”

Almelo woest

De gemeente Almelo is woest over de gang van zaken en heeft een boze brief naar de provincie gestuurd. De fractie OCL heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Boerman zegt de vragen en de brief uitgebreid te gaan beantwoorden. Tot die tijd houdt hij zich op de vlakte. Hij wil na aandringen van de PVV nog één ding toevoegen.

„Variant 5b (waar in het bestuurlijk overleg over werd gesproken, red) is niet de variant die uiteindelijk in Staten is gekozen. Niet de variant waar we uiteindelijk de keuze voor hebben gemaakt. Dus ook al in dat opzicht is de suggestie onjuist.”