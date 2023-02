Geen besluit overheid; initiatiefnemers windturbines knooppunt Buren balen

Borne kan windturbi­nes op eigen grond niet langer uitsluiten, maar geeft zich niet zo maar gewonnen

BORNE - Er is geen ruimte voor. Daarom liet Borne al meerdere keren weten dat er geen windturbines op haar grond worden geplaatst. Maar dat valt niet langer uit te sluiten. De keuze is nu nog of Borne zelf de regie in handen houdt of wacht tot de provincie mogelijk een plek aanwijst.