Geluksniveau in Borne hoger dan gemiddeld in Overijssel

Huurover­een­komst rond: behande­laars van Gereia aan de slag in Oldenzaal­se polikli­niek

De huurovereenkomst tussen het MST en Zorggroep Sint Maarten (ZSM) in Oldenzaal is officieel rond. Behandelaars van het naastgelegen woonzorgcentrum Gereia gaan aan de slag in eigen behandelruimten in de polikliniek.