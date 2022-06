Gemeente Borne heeft niet even wat, dus zoektocht naar plek hospice gaat nog wel even door

Eerste editie van Wijn & Gein in Borne smaakt naar meer

BORNE - Het centrum van Borne was zaterdag voor het eerst het toneel van Wijn & Gein. Het evenement, een combinatie van wijn proeve en cabaret in leegstaande winkelpanden, was erg geslaagd en smaakt volgens organisator Josje Esseveld naar meer.

22 mei