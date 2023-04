Gemist? ‘Spookhuis’ in Borne staat al 20 jaar leeg & Tineke uit Rijssen ontdekt waarheid achter verdriet van haar opa

Bewoners Veldoven­weg Borne boos op Hans de Bruijn: ‘Enige die er rotzooi heeft gestort is hij­zelf’

Bewoners aan de Veldovenweg zijn boos over wat Hans de Bruijn in deze krant heeft verteld over de rotzooi op zijn kavel. „Toen hij de grond kocht, had hij zich moeten afvragen: wat mag en wat kan ik ermee?”