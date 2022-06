Goed nieuws voor jongeren in Zenderen: Baby’s Droomparadijs maakt plaats voor appartementen

Formeel gesproken kan het niet. Want woningbouw op die plek aan de rand van Zenderen past niet in het bestemmingsplan. En bovendien zijn plekken voor detailhandel in kleinere dorpen schaars. Toch is de gemeente Borne bereid om mee te werken aan een functieverandering. Want de woningnood is hoog en de kans dat er weer een winkel komt op die plek klein.