Graf ‘stiekem’ na tien jaar laten liggen, is er in Borne niet meer bij

Bornse Florien Reesink (24) verrassen­de debutante op WK in eigen land: ‘Nooit verwacht hier bij te mogen zijn’

Florien Reesink speelde het afgelopen seizoen ‘gewoon’ in de Nederlandse competitie bij Apollo 8 in Borne, maar maakt vrijdagavond haar debuut op het WK volleybal in eigen land.

23 september