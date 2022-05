Groot Borns Vrijheidskoor sluit twee dagen van herdenken en vieren in Borne, Hertme en Zenderen af

De eerste bloemlegging is woensdag om 18.00 uur bij het monument aan de Parrallelweg, tegenover het station. Een kwartiertje later gebeurt dat op de nabijgelegen Joodse begraafplaats. Om 19.00 uur is er een herdenkingsdienst in de Oude Kerk.

Witte rozen en Last Post

Bezoekers van de dienst krijgen een witte roos om die vervolgens mee te dragen tijdens een stille tocht en neer te leggen bij het centraal monument voor restaurant Dorset aan de Grotestraat. Om 20.00 uur wordt daar traditiegetrouw de ‘Last post’ geblazen en twee minuten stilte gehouden. Daarna worden er kransen en bloemen gelegd. Het Stedelijks Orkest zorgt voor passende muziek.

Ook het graf van Hendrik Oude Egberink in Hertme is wederom een plek om te gedenken. Oude Egberink rekruteerde in de oorlog de leden van de Bornse verzetsgroep, die zich onder meer bezighield met het verbergen van vluchtelingen, het regelen van voedselbonnen voor onderduikers en het veiligstellen van gedropte wapens. De herdenking op de begraafplaats, met muzikale begeleiding van St. Gregorius, is om 18.45 uur.

Landkruis en wenende moeder

In buurtschap Hesseler wordt wederom een herdenking gehouden bij het landkruis aan de Mekkelhorstweg. Dat is de plek waar Jan Boomkamp, Hendrik Roetgerink en Piet van Dijk op 25 november 1944 door de Duitsers werden vermoord als vergelding voor vermeende hulp aan de neergestorte Engelse piloot Jimmy Taylor. De herdenking, met medewerking van de Euregio Brassband, begint om 19.00 uur.

Ook op Elhorst-Vloedbeld bij Zenderen wordt om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden en bloemen gelegd. Dat gebeurt bij het in de bossen verscholen kunstwerk ‘En weer weent een moeder om het verlies van haar zoon’. Dat is geplaatst ter nagedachtenis aan Bote van der Wal en Gerald Hood. De laatste was een Engelse piloot die zich had verborgen bij de Nijverdalse familie Van der Wal, uiteindelijk toch werd gepakt en, samen met de zoon des huizes, doodgeschoten. Ook hier is St. Gregorius bij.

En dan luiden de klokken...

Bevrijdingsdag begint met het luiden van de kerkklokken. Comité 4 en 5 mei Borne roept plaatsgenoten op om ook weer de vlag op te hangen. De spelregels daaromtrent staan op de site van de stichting. Hoogtepunt van de bevrijdingsactiviteiten is een optreden ’s avonds vanaf 19.00 uur op het plein voor het kulturhus aan de Marktstraat. Het koor bestaat uit leden van de diverse koren, maar ook ‘vrije burgers’ uit Borne, Hertme en Zenderen worden opgeroepen om mee te zingen.