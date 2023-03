‘Grootschalige bijstandsoefening’ van het Rode Kruis in Hertme: ‘Vandaag mogen er fouten worden gemaakt’

Bouwstop voor kapschuur in aanbouw op perceel in Bentelo: de vergunning ontbreekt

Moet een ‘kapschuur’ in aanbouw op een perceel aan de Bentelosestraat in Bentelo weer worden afgebroken? Of mag het afdak blijven staan tot eventueel benodigde vergunningen in orde zijn? De onafhankelijke commissie bezwaren van de gemeente Hof van Twente buigt zich over deze kwestie.