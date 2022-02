Handbalsters Borhave schieten weinig op met gelijkspel

In de strijd tegen degradatie hebben de handbalsters van Borhave zaterdagavond gelijkgespeeld tegen Beekse Fusie Club. In Borne eindigde het duel in 26-26. Daarmee schiet de hekkensluiter in de eredivisie niet veel op.

De wedstrijd tussen de nummer laatst in de eredivisie en de ploeg twee plekken daarboven was een echte degradatiestrijd. Veel inzet, maar ook veel fouten en gemiste kansen. Aan beide zijden. De opdracht van Borhave-trainer Herman Keppels was duidelijk: alleen de winst (lees: twee punten) telt in deze fase van de competitie.

Zijn ploeg begon goed en nam het initiatief, waardoor de Bornse handbalsters op een 9-6 voorsprong kwamen. Die marge van drie doelpunten hield niet lang stand, want met 11-11 stond er alweer een gelijkspel op het scorebord op driekwart van de eerste helft. Bij het rustsignaal hadden de bezoekers zelfs de leiding overgenomen: 16-15.

Volledig scherm Borhave-handbalster Jeske Roerink gooit alles in de strijd tegen Beekse Fusie Club. Het duel in Borne eindigde zaterdagavond in 26-26. © Robin Hilberink

Na de pauze was het continu stuivertje wisselen welk team de voorsprong had. Het verschil was over het algemeen slechts één doelpunt. De ene keer voor Borhave, dan weer voor BFC. In de slotfase van het rommelige duel lukte het de bezoekers toch nog afstand te nemen en keek Borhave tegen een 24-26 achterstand aan. Tweemaal leidde een fout in de Bornse aanval tot een counter waarin de Beekse Fusie Club wist te scoren.

Rood

Nadat Daimy Nijland de achterstand had verkleind tot 25-26 ontstond er op veertig seconden van het eindsignaal een scrimmage, waarbij Noah Timmersmans het veld moest verlaten met rood, terwijl BFC twee gele kaarten ontving. Borhave wist de aanval van BFC uit te schakelen, terwijl in de uitbraak Ilse Legtenberg een strafworp wist te forceren. Zus Eline bleef koel en gooide raak vanaf zeven meter: 26-26. In de resterende zestien seconden hield Borhave de tegenstander van het scoren af, waardoor het duel in een gelijkspel eindigde.

Volledig scherm Daimy Nijland gooit raak voor Borhave. De handbalster was tegen Beekse Fusie Club zaterdagavond goed voor vijf treffers. Het duel eindigde in 26-26. © Robin Hilberink

Zondagmiddag wacht voor Borhave het tweede duel van dit weekeinde. De ploeg moet dan naar Limburg, waar het moet aantreden tegen de nummer acht van de competitie: V&L in Geleen. De boodschap is opnieuw duidelijk: alleen een zege telt.