Hardlopen, wandelen, fietsen langs monumenten in Borne, maar vooral naar verhalen luisteren

BORNE - Hardlopend en fietsend langs de monumenten kan al een paar jaar. Vanaf nu is de Open Monumentendag in Borne ook in een rustiger tempo te beleven. Via een aparte wandelroute. „Het is geen ‘oale meuk’, overal zit een verhaal in.”

Ja, hij weet het. Een ‘echte’ hardloper houdt er niet van om stil te staan. Hij of zij wil een beetje tempo maken. Waarom zou je dik twee uur doen over 11 kilometer, als je het met een beetje goede wil ook in een uurtje kunt doen? Vanwege de verhalen die je dan hoort, zegt Henk Passies. „Verhalen maken dat iets gaat leven.”

Rennen langs monumenten

Passies is de man achter de hardlooproute van de Open Monumentendag in Borne, die zaterdag 10 september weer wordt gehouden. Twee jaar geleden werd daar mee begonnen. Om een nieuwe doelgroep de schoonheid van al het historisch moois in het dorp te laten beleven. Het werd meteen een leuk succes. „Vorig jaar hadden we 35 deelnemers. Dus ik denk dat je wel kunt zeggen dat de opzet nu al is geslaagd”, vindt de looptrainer en wandelcoach.

Vorig jaar kwam er fietsen bij. Omdat nu eenmaal niet iedereen 11 kilometer rennen volhoudt. Want al is het geen wedstrijd, een beetje conditie moet je er wel voor hebben. Voor wie het liever nog iets rustiger aandoet, kan er dit jaar op zaterdagmiddag ook gewandeld worden langs de monumenten. Over een logischerwijs wel kortere route door Oud Borne.

Onbekende verhalen

Die wandeling wordt begeleid door de gidsen van de vaste dorpswandelingen. Maar er staan op de locaties ook verhalenvertellers in de persoon van iemand die betrokken is bij het desbetreffende monument. Dat geeft echt iets extra's, vindt medeorganisator Erik Mijnheer van de Heemkundevereniging Borne. „Dat maakt dat je verhalen hoort die je nog nooit eerder hebt gehoord.”

Quote Monumenten­dag is nog steeds belangrijk, want wat weg is, komt niet meer terug Erik Mijnheer, Heemkundevereniging Borne

Zoals elk jaar heeft Open Monumentendag ook weer een thema. Duurzaamheid is dat deze keer. Dat komt tot uiting bij Dusseldorp. Het bedrijf in wegenbouw, sloop en milieutechniek is een van de halteplaatsen op de hardloop- en fietsroute. Een bijzonder bedrijf, vanwege het gebruik van sloopmaterialen bij de bouw, maar niet direct een monumentaal pand. „Maar wel een gebouw met een heel mooi verhaal”, vindt Passies. „En wie weet: misschien is het over honderd jaar wel een monument.”

Ontdekkingsreis voor scholen

Er is trouwens nog een vierde route, verklapt Mijnheer. Maar dan meer in de vorm van een ontdekkingsreis of speurtocht. Op vrijdag en alleen voor basisscholen. „Hoe moeten de leerlingen er anders achter komen dat het geen ‘oale meuk’ is, maar dat achter monumenten mooie verhalen zitten?” Daarom is de jaarlijkse Open Monumentendag ook nog steeds zo belangrijk, vindt Mijnheer. „Want wat weg is, komt niet meer terug.”

Drie routes, twee vertrekpunten Drie routes kent de Open Monumentendag in Borne dit jaar. De fiets- en hardlooproute starten allebei bij het Bussemakerhuis aan de Ennekerdijk en gaat daarna richting voormalig jongensinternaat Maria Mediatrix. Deelnemers kunnen groepsgewijs van start tussen 10.00 en 11.00 uur. Deelname kost 10 euro. Aanmelden via: info@fitmetpassie.nl of 06-83965445.

De wandelroute door Oud Borne vertrekt om 14.00 uur vanaf het kulturhus aan de Marktstraat. Deelname kost 7 euro. Aanmelden via: info@gidsenoudborne.nl of 074-2663082.