Hertme leeft dankzij de erfenis van de pastoor: ‘Geen dorp met een theater, maar een theater met een dorp’

Kati uit Hengelo geneest haar hart door te zingen en staat zo maar in de finale van Aveleijn’s Got Talent

BORNE/HENGELO - Ze zingt al sinds haar jeugd op Aruba. Samen met haar broer en zus. Ook toen het leven haar om de oren sloeg, bleef Kati zingen. En nu ze haar rust lijkt te hebben gevonden, staat ze in de finale van Aveleijn’s Got Talent. „Het is alsof mijn hart geneest.”

18 mei