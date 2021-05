Het Bornse turntalent Astrid de Zeeuw moet na tien jaar trainen stoppen door een schouderblessure: ‘Het is oké zo’

videoBORNE – Astrid de Zeeuw was tot voor kort een veelbelovend turntalent en had grotere doelen voor ogen. Een schouderblessure gooide echter roet in het eten van de 18-jarige topturnster. Ze is gestopt. Met pijn in het hart. „Maar ook met het gevoel dat ik op hele mooie jaren kan terugkijken.”