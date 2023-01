Het wonderbaarlijke verhaal van overleden Ali uit Haaksbergen: Is haar rozenkrans werkelijk ooit van Vincent van Gogh geweest?

Tekort aan woningen in Borne kan in 2032 weg zijn, maar daar zijn dan wel flexwonin­gen voor nodig

BORNE - Eerst het slechte nieuws: Borne komt 110 woningen tekort. Vooral van het relatief goedkope soort. Het goede nieuws: in 2032 is het tekort weg. Dat durft wethouder Martin Velten wel te zeggen. „Cruciaal daarin is dat we een goede slag weten te maken met flexibele woningen.”

20 januari