Hier is ie: de nieuwe wethouder. Gewoon David, die zijn best voor Borne wil doen

Hij wilde eigenlijk piloot worden. Nee, serieus. Hij had zich al verdiept in welke opleiding daarvoor nodig was en koos daarom bewust voor een exact profiel op de middelbare school. Maar toen kwam 9/11 en stortten niet alleen de twee torens in New York in, maar ook de economie. „Niet het moment om te kiezen voor onzekerheid en een enorme studieschuld", besefte David Vermorken.