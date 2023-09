IJzereef op zijn zestigste verjaardag verrast met een Borns Bijtje

Met video Dit zie je vrijwel nooit: drie jonge muzikanten zorgen voor prachtige opening Pianofesti­val in Ootmarsum

Het was een bijzonder gezicht, tijdens de officiële opening van het Pianofestival in Museum Ton Schulten in Ootmarsum. Drie pianisten die samen een stuk speelden. Wat het extra speciaal maakte, was dat de drie jonge muzikanten dit tegelijkertijd deden. Op dezelfde piano.