In één klap verloor Anoek haar baby en haar baarmoeder: ‘Mijn kinderwens kan niet meer in vervulling gaan’

Ineke uit Almelo is 75, maar klimt zo voor duizenden toeschou­wers een rhönrad in: ‘Ik ben topfit’

Te oud om te sporten? Ineke Mossou (75) bewijst dat leeftijd slechts een getal is. Samen met haar team Young Enthousiastic Seniors (YES) doet ze komende week voor de zevende keer mee aan het vierjaarlijkse, internationale gymnastiekevent Worldgymnaestrada‚ dit jaar in de RAI in Amsterdam. ‘Jong‚ oud‚ mét en zonder beperking‚ iedereen krijgt er applaus’.