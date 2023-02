Ivo uit Borne is bezeten van zijn groene Toyota: ‘Als er al eens een onderdeel opduikt op de sloop, is-ie zo weg’

COLUMN Wie helpt Jelle uit Amsterdam te begrijpen dat het Twents carnaval geen ‘schandalig en onveilig vermaak voor zatlappen’ is?

Eigenlijk had ik het na vorige week niet meer over carnaval willen hebben. Niet zo vreemd, want tussen de Elfde van de Elfde en Rosenmontag hebben we onze vingers blauw geschreven over alles wat met de Dree Dolle Dagen heeft uit te staan. Hoog tijd dus om ons weer bezig te gaan houden met meer serieuze zaken. Toch merk ik dat er nog een hinderlijk steentje in mijn carnavalsschoen zit dat er per se uit moet.