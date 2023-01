Jacomijn uit Borne geeft afgedankte planten een tweede leven in haar schuur: ‘Ik zie ze weer opbloeien!’

Pol opnieuw winnaar Dakar Rally bij de vrouwen: ‘En ik zit nog zeker niet aan mijn top’

DAMMAM - De Dakar Rally was ook dit jaar voor Mirjam Pol een uitputtingsslag, maar die doorstond de motorcoureur uit Borne met verve. Ze kroonde zich in haar tiende deelname voor de derde keer tot winnaar in het vrouwenklassement.

15 januari