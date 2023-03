Je hoeft geen levens te redden om Kroonjuweel van Borne te worden (maar het helpt wel)

Die verkiezing werd in 2021 in het leven geroepen om Koningsdag wat glans te geven in een tijd dat de gebruikelijke activiteiten door corona niet mogelijk waren. Als blijk van waardering voor een dorpsgenoot die iets heel bijzonders heeft gedaan voor een ander in het voorgaande jaar. Ook nu het wel weer ouderwets gezellig is op Koningsdag, wordt de onderscheiding in ere gehouden.