Jeroen ter Wal uit Zenderen doet niet in wijnflessen, maar in wijnkennis

Wijn is bijna zijn hele leven de metgezel van Jeroen ter Wal. Als klein jochie zag hij hoe zijn ouders in hun hotel-restaurant wijnadvies gaven aan de gasten aan tafel. Dat was in Diever, een dorp in Drenthe vlakbij Dwingeloo. Hij werd zelf sommelier en is tegenwoordig wijndocent. „Ik ben een docent uit de praktijk.”