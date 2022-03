Joost Withag in voetsporen van vader Bennie als prins van jubilerende Toet’nbloazers in Borne

BORNE - Joost Withag is de nieuwe carnavalsprins van Borne. Hij gaat de Toet’nbloazers in het jubileumjaar voor als 55ste hoogheid. Prins Joost heeft Wouter van Neck en Wesley Assink gekozen tot zijn adjudanten. Alle drie hebben ze geruime ervaring binnen het carnaval.

Het trio presenteerde zich vrijdagavond in een volle zaal bij de Borrelboot in Borne. Prins Joost is 41 jaar, getrouwd met Nardy en vader van Job en Bo. In het dagelijks leven werkt Withag als inkoper bij Roetgerink Mode in Enter. Zijn vader Bennie Withag ging hem in 1986 als prins van Borne voor.

Adjudant Wouter is 29 jaar en woont samen met zijn vriendin Iris Hassink. Wouter van Neck is werkzaam bij het UWV als adviseur werk. Ook adjudant Wouter heeft een voorbeeld aan zijn vader. Tijdens het vorige jubileumjaar van de Toet’nbloazers, in 2010, was Koos van Neck adjudant.

Adjudant Wesley tenslotte is 27 jaar en heeft een relatie met Manouk Knuif. Hij is in het dagelijks leven werkzaam in de Boeskoolstad bij Raab Karcher als accountmanager. Ook bij hem geldt het principe zo vader, zo zoon: vader André Assink was adjudant in 1997 en prins in 2003.