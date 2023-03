Juf Maria (37) van basisschool in Borne brengt ontroerend eerbetoon aan slachtoffers aardbeving

Bewoners Bornsche Maten zijn ‘in shock’ en willen met petitie ‘reguliere’ bebouwing afdwingen in plaats van flexwonin­gen

Ze voelen zich ‘overvallen, verbaasd, in shock, teleurgesteld en boos’. Daarom verzetten omwonenden van Goudbes en Sonnebeld zich tegen de bouw van een veertigtal flexwoningen in hun buurt. Via een online petitie proberen ze de beloofde ‘normale’ bebouwing af te dwingen.