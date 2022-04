Kan het nog misgaan voor volleybalsters Apollo 8? Zeker wel!

Na een eclatante 3-0 overwinning in de uitwedstrijd tegen Regio Zwollo kan het zondag thuis in Borne toch niet misgaan voor de volleybalsters van Apollo 8? Twee setjes pakken en de ploeg staat in de finale om de landstitel. Een makkie? Vergeet de beker tegen Utrecht niet …

De volleybalsters van de Bornse eredivisionist Apollo 8 nemen het zondag in eigen huis op tegen Regio Zwolle. Het tweede - en beslissende - duel in de halve finales van de strijd om de landstitel. Na de 3-0 zege in de eerste ontmoeting in Zwolle staat Apollo 8 al met één been in de finale. Wat kan er nog misgaan? Nota bene thuis, zondagmiddag in een volle Veste? Voor de eigen uitzinnige aanhang. ‘Even’ winnen en door naar de finale. Hoogstwaarschijnlijk tegen meervoudig landskampioen en titelverdediger Sliedrecht Sport.

Vorig jaar stonden beide ploegen ook tegenover elkaar in de play-offs om het kampioenschap. Van een gelijkwaardige strijd was niet echt sprake. Apollo 8 was simpelweg een maatje te klein voor de tegenstander uit de Randstad, die driemaal met 3-0 afrekende met de Bornse speelsters van de trainers Bart en Thijs Oosting. Na de teleurstelling over de kansloze uitschakeling overheerste al snel de trots bij Apollo 8. In nog maar het derde seizoen op het hoogste niveau, de eredivisie van het Nederlandse volleybal, was het de jonge formatie al gelukt om zich te plaatsen voor de finale.

Dat was toen al een prestatie op zich, maar een jaar later is Apollo 8 niet meer die ploeg van toen. Niet dat de Twentse eredivisionist nu eventjes de titel gaat veroveren, maar wel dat het zich niet zo maar naar de slachtbank zal leiden.

Golden set

Dan moet echter eerst wel definitief worden afgerekend met Regio Zwolle, waar ze ondanks een 0-3 afstraffing toch nog bloed ruiken. „In Borne hebben we niets te verliezen en kunnen we er vol in klappen. Dan kan er nog van alles gebeuren”, klonk het direct na de nederlaag in Zwolle strijdbaar. Ook trainer Eric Meijer had de hoop niet verloren. ,,We kunnen nog voor die golden set gaan. Daar moeten we alles voor doen.”

Zover hoeft Apollo 8 het natuurlijk niet te laten komen. Gelijk zondagmiddag de eerste twee sets winnen en de wedstrijd is gespeeld. Na de 3-0 zege in de eerste onmoeting heeft de ploeg aan twee sets voldoende om zeker te zijn van een plek in de finale om de landstitel. Dan mag Regio Zwolle de wedstrijd nog winnen met 3-2, Apollo 8 gaat met twee sets door. Maar stel dat Regio Zwolle met 3-0 of 3-1 wint? Dan volgt een golden set.

Gruwelijk mis

Zoals gezegd, de ploeg van de broers Oosting staat al met één been in de finale en mag die situatie niet meer uit handen geven. Toch ging het eerder dit seizoen al eens gruwelijk mis in een vergelijkbare situatie. Dat was in de halve finale van het nationale bekertoernooi tegen VV Utrecht. Een plek in de finale lag binnen handbereik, maar Apollo 8 gaf het volledig weg.

Volledig scherm De trainers Bart en Thijs Oosting kijken toe hoe Sliedrecht het kampioenschap in 2021 viert. De Bornse formatie eindigt dat seizoen als tweede van Nederland. © Orange Pictures/Pim Waslander

In de derse set kreeg Apollo 8 drie matchpoints, maar het lukte de ploeg niet het winnende punt te verzilveren. Sterker nog: Utrecht won de derde set, om vervolgens ook de vierde én vijfde set te veroveren. Van een dominant en heersend Apollo 8 was niets meer over. De ploeg droop af, keihard uit het bekertoernooi gekegeld. Als titelverdediger bovendien!

Prijzen pakken

De nummer drie van de reguliere competitie is in de loop der jaren gegroeid naar een stabiele eredivisionist, die prijzen weet te pakken. Zo won Apollo 8 vorig jaar de beker, plaatste het zich voor de play-offs om de landstitel en heeft de ploeg inmiddels ook al het Europese debuut achter de rug. Het teams is gegroeid, heeft zich flink ontwikkeld, maar kan ook nog steeds verliezen. Dat lieten de volleybalsters onder meer zien drie dagen na de bekeruitschakeling, toen Apollo 8 met 3-0 verloor van de nummer tien FAST.

Volledig scherm Blijde gezichten na weer een behaald punt voor Apollo 8. De ploeg staat al met één been in de finale van de strijd om de landstitel. © Robin Hilberink

Het tekent de kwetsbaarheid van Apollo 8. Iets waar tegenstander Regio Zwolle hoop en vertrouwen uit haalt, maar waarvoor de broers Oosting de speelsters zeker zullen waarschuwen. Twee sets winnen en de finale is bereikt. Dat mag niet meer misgaan. Toch?

Apollo 8 - Regio Zwolle Volleybal. Zondag, return halve finale play-offs. Aanvang 14.30 uur, sporthal De Veste in Borne.