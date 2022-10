Katya’s blik op de oorlog, vanuit Twente: ‘Ik heb geen woorden, maar ik moet praten’

Maandagochtend 10 oktober 2022, in heel Europa haastten mensen zich naar hun werk, brengen kinderen naar school of gaan naar de ochtendmarkt voor boodschappen. Precies op hetzelfde moment haastten op een andere plek in Europa mensen in Oekraïne zich naar hun werk of school. Een seconde later voelen zij de adrenaline door hun aderen stromen, en voelen ze pijn en woede.

Kippenvel

De hele wereld schudt heen en weer. Kreeg je ook, net als ik, kippenvel toen je de foto’s en de video’s van het centrum van Kiev zag? Het was een déjà vu aan die eerste dag van de oorlog, 24 februari 2022, toen geweld in Europa opeens heel dichtbij kwam...

Rusland lanceerde op deze herfstochtend 84 raketten en 24 onbemande luchtvaartuigen, waarvan 13 Iraans. Alleen in Kiev werden 45 huizen, 5 kritieke infrastructuurvoorzieningen, scholen, administratieve en culturele instellingen door de raketten beschadigd. In het hartje van Kiev, vlakbij de metro, de bieb, musea en universiteiten, brandde en rookte alles. Meerdere gewonden en doden lagen op de grond, auto’s stonden in brand.

Volledig scherm Een vrouw in Kiev wordt behandeld aan haar wonden © AP

Geur van bloed

Op dat moment stierf ook de moeder van de 5-jarige Grigory. Zijn vader was al eerder overleden. Grigory is wees nu. Er hing een geur van bloed in de herfstlucht. Een van de gewonde oudere vrouwen, onder het bloed, met een verband om haar hoofd gewikkeld, begon selfies te maken en iedereen te vragen foto’s van haar onmiddellijk rond te sturen. Schreeuwend herhaalde ze: “Laat de hele wereld dit zien!”

Al mijn vrienden en kennissen uit Oekraïne zijn nu in tranen, in shock, in verdriet en ook in het besef dat dit nachtmerrie is dichtbij en de vrede is nu ver weg met heel veel leed. Hopelijk keert de hele wereld keert zich nu tegen Rusland.

Ik heb geen woorden meer, voel nu alleen maar enorme dankbaarheid voor jullie steun en gebeden. Wij, Oekraïners, ook in Twente, weten dat jullie zijn er om ons te helpen.