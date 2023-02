Kiertje dicht kitten, maar geen geld daarvoor? Borne stuurt een mannetje

Borne is klaar voor ‘ouderwets’ carnaval, maar kan nog wel wat een- en tweelingen gebruiken

Heel even was er twijfel. Komt het wel goed met het carnaval in Borne dit jaar? Door de gedwongen drooglegging vanwege corona moesten vrijwilligers en deelnemers aan de optocht weer een beetje op gang komen. Inmiddels is de twijfel weg. Het komt meer dan goed. „Kennelijk is er toch ergens een knop omgegaan.”