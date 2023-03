Kiezers in Borne testen nieuw en vooral handzamer stembiljet

interview Pacelle van Goethem uit Azelo: ‘Nuance is essentieel voor onze wereld; daarin schuilt altijd de waarheid’

De wereld heeft meer twijfel nodig. Pacelle van Goethem, geboren en getogen in Azelo, voert al een werkzaam leven lang een strijd tegen de grote bek, tegen de mens - vaak man - die manipuleert en bepaalt. Het nieuwe normaal moet de nuance worden; van de aardige mens die niet in zwart of wit denkt. „Dat verlangen, dat is de Tukker in me.”