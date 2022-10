Kijkers Expeditie Robinson in tranen door openhartige Dennis Wilt uit Borne: ‘Wat een bijzondere televisie...’

BORNE - De kijkers van Expeditie Robinson raken maar niet uitgepraat over de laatste aflevering. Niet alleen vanwege de onverwachte ontknoping, maar ook door het emotionele verhaal van Dennis Wilt. De weerman uit Borne vertelde tegenover kampgenoot Chatilla van Grinsven openhartig over zijn overleden zoontje. „Niet alle leermomenten zijn dingen waar je blij van wordt.”

„Ik heb dingen in mijn leven meegemaakt die mij heel veel hebben gebracht, alleen heeft dat me ook heel veel offers gekost”, legt Dennis Wilt uit in het RTL4-programma. Hij doelt hiermee op Nout, zijn zwaar gehandicapte zoontje die in 2002 op driejarige leeftijd overleed. „Hij werd gewoon geboren en we wisten niet precies wat hem mankeerde, maar er was iets. Uiteindelijk bleek hij zuurstoftekort in zijn hersenen te hebben na een heel zware bevalling en was hij daardoor zwaar gehandicapt.”

„Eigenlijk heb ik toen ook heel veel geleerd. Ontzettend veel geleerd", legt hij uit. „Want het leven ervoor was gewoon snel, carrière: alles erop en eraan. En dan ga je ineens heel anders in het leven staan. Het heeft mij veel gebracht, maar ook heel veel gekost. Hij geeft mij veel kracht en heeft mij laten relativeren. We zijn nog met een groot gezin en hij heeft me geleerd dat te koesteren en heel dichtbij me te houden. Hij is ontzettend belangrijk voor me, net als al mijn andere kinderen.”

Kijkers houden het niet droog

Enkele minuten na het openhartige verhaal van Dennis Wilt was Expeditie Robinson al trending topic op Twitter. Kijkers gaven aan tot tranen geroerd te zijn. ‘Een mooi en bijzonder fragiel en eerlijk moment met Dennis over zijn zoontje. Ik kan mij niet voorstellen dat iemand het droog hield', schrijft iemand. ‘Heel knap dat je je zo kwetsbaar op kan stellen en dit aan je kampgenoten én aan de rest van Nederland kan vertellen', luidt een andere reactie.

Genieten van de Expeditie

Hoelang Dennis Wilt nog in de Expeditie blijft is voor iedereen een raadsel, behalve voor de Tukker zelf. Hij kan vanzelfsprekend niet vertellen hoe het avontuur afloopt, maar liet eerder wel weten volop te hebben genoten. „Omdat je door alle ontberingen met je neus weer op de feiten wordt gedrukt wat je in je leven wel en niet nodig hebt.”

„Ik kreeg opnieuw het besef: geniet zo intens mogelijk van de dingen in het leven, ook de kleine dingen. Het is te mooi om dat niet te zien. Je moet daarvoor geen dag voorbij laten gaan. En ik heb geleerd: je kan meer uit jezelf halen dan je denkt. Dat wil ik anderen ook meegeven. Je kan meer dan je denkt", zo liet hij in september weten aan deze krant.

Volledig scherm Dennis Wilt in gesprek met Chatilla van Grinsven © Expeditie Robinson (RTL4)

Interview met De Twentsche Courant Tubantia De 52-jarige Dennis Wilt verloor in 2002 dus zijn zwaar gehandicapte zoontje Nout. Twee jaar later kreeg zijn dochter Jolijn acute leukemie. Zij overleefde dit. De Twentsche Courant Tubantia sprak in 2018 al met de weerman van RTL over deze aangrijpende gebeurtenissen. Teruglezen? Dat kan hier.

