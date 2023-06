Kinderyoga raar? ‘Zodra ze gaan zitten, hoor je een diepe zucht’

Nog maar tien jaar en nu al vijftien uur per week trainen: Puck uit Goor wil naar de Olympische Spelen

Puck Ligtenbarg is 10 jaar en heeft een grote droom: in de voetsporen treden van Epke Zonderland en meedoen aan de Olympische Spelen. In 2032, in Australië. Het turntalent uit Goor heeft er veel voor over. Hij reist elke dag naar de turnacademie in Zwolle en traint 15 uur in de week.