Klimaatmaatregelen bij nieuwe F35 Borne nodig, zodat water niet de woningen instroomt

Scholen gymmen, met een beetje vertraging, voorlopig in Dome van Borne

BORNE/ZENDEREN - Het is maandag en dan weten de leerlingen van St. Stephanus in Zenderen: we gaan weer met de bus op reis. Niet zo heel ver. Naar Borne. Om te gymmen. Want de mogelijkheden daarvoor zijn er in het kerkdorp nagenoeg niet. Op een speelzaal voor de kleuters na.

5 september