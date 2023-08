Koophuis in Borne sinds begin jaren negentig 4,9 keer duurder geworden

Getatoeëer­de zwerver uit Roemenië baart zorg in Hengelo: 'Hij poept en plast in het park’

De Roemeense ‘vluchteling’ Valentin bivakkeert al weken in z’n Mercedes in een park in Hengelo. Buurtbewoners zien dat hij poept en plast in de bosjes, maar nemen het ook voor hem op. „Deze man heeft hulp nodig.”