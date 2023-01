Kunst uit wegwerp overalls en dienstplichtigen onder Napoleon. Dat en meer de komende dagen in Borne

BORNE - Bent u ook al zo lang op zoek naar bestuursleden voor uw verenigingen? Even vergeten wie Erasmus ook al weer was? Of stiekem benieuwd naar hoe het onze jongens verging onder Napoleon? Dan is er voor u de komende dagen weer van alles te doen in Borne.

Bijna elke vereniging kan ze wel gebruiken en heeft niet zelden flinke moeite om ze te vinden: bestuursleden. Voor die clubs houdt BestuurdersCentraal, een samenwerkingsverband van diverse gemeenten waaronder Borne, woensdag 18 januari een ‘inspiratiesessie’. Die is van 18.45 uur tot 21.30 uur in het Bornse kulturhus aan de Marktstraat. Ter sprake komen twee methodes: de Bronmethodiek die inspeelt op een persoonlijke benadering van nieuwe vrijwilligers en Expeditie Nieuwe Gezichten die werkt vanuit de eigen organisatie. Aanmelden kan tot woensdag 11 januari via Jurgen Schiphorst j.schiphorst@borne.nl.

Structuur aan chaos

Plastic natuurlijk. Maar ook ander afval. Tot aan wegwerp overalls aan toe. Inge Witvers laat nog tot eind februari in expositieruimte Het Koetshuis zien tot welke mooie dingen dat leidt. De Almelose beeldend kunstenaar probeert, geïnspireerd door beelden uit de natuur, mode en tentoonstellingen, betekenis en structuur te geven aan de chaos. De expositie is van buitenaf vrij te bekijken in de ruimte naast het Bornse kulturhus aan de Marktstraat.

Hij was, wat je noemt, een echte dwarsdenker. Theoloog, filosoof en schrijver Erasmus wordt gezien als de sleutelfiguur in de overgang van de Middeleeuwen naar de moderne tijd. Sandra Langereis geeft vrijdag 13 januari een lezing over hem in de Bornse synagoge aan de Ennekerdijk. De schrijfster van een bekroond boekwerk over Erasmus belooft ‘humor, geweld, religieus fanatisme en strijd voor intellectuele vrijheid’. De lezing begint om 20.00 uur. Kaarten a tien euro zijn te bestellen via www.bornsesynagoge.nl.

Napoleon en de dienstplicht

Welke invloed heeft de invoering van de dienstplicht onder Napoleon op Twente gehad? We weten het niet. Historicus Hennie Kok is het aan het uitzoeken voor zijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Utrecht. Zo is inmiddels duidelijk dat er tussen 1811 en 1813 precies 401 jonge dienstplichtige mannen niet meer van veldslagen met Napoleon terug kwamen naar Twente. Kok vertelt er zaterdag 14 januari over, tijdens een lezing van de afdeling Twente van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV). Dat gebeurt vanaf 14.00 uur in de Stefanshof aan de Grotestraat.

Raffael Rossi wordt beschouwd als een van de grootste coryfeeën uit de hedendaagse Italiaanse moderne kunst. Zijn fresco's zijn, nog tot 28 februari, op zondagen van 14.00 tot 17.00 uur te zien in de Bornse synagoge aan de Ennekerdijk. Behalve op zondag 22 januari, want dan is er een concert.