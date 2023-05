Lekker spelen op Avontureneiland in Borne, terwijl ondertussen netjes regenwater wordt opgevangen

MET VIDEO Brand verwoest auto bij schadeher­stel­be­drijf in Hengelo

Een auto is zondagmorgen in vlammen opgegaan bij een autoschadeherstelbedrijf aan de Hassinkweg in Hengelo. De brand sloeg over naar het bedrijfspand. Met de inzet van twee blusvoertuigen kreeg de brandweer de vlammen onder controle.