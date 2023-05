Lesje op de scootmobiel in Borne: Ineens remmen? Doe je handen omhoog!

Johan Leusink (83) is een doorgewinterde scootmobielrijder. Al zo’n tien jaar heeft hij er eentje. Ritjes naar de bieb in zijn dorp, maar ook naar het ziekenhuis in Hengelo. Hij doet het allemaal per scootmobiel. „Hij is voor mij bijna een auto”, zegt-ie. Alleen reed hij ermee nooit in de supermarkt. Nu wel. „Dan zet ik de knop op standje langzaam. Geen probleem.”