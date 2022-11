Levenslesjes tijdens het bouwen van een chill-honk van Anka uit Borne en Allard uit Huizen

met video ‘1 euro markt’ in Borne verzacht het leed van de hoge gasreke­ning en zorgt voor een mooie pakjes­avond

BORNE - De Bornse vrijwilligers van de stichting Hulp aan Sri Lanka (HAS) zetten zich al jaren in voor de allerarmsten in dat land. Maar ook de mensen met een smalle beurs in hun eigen omgeving worden niet vergeten. Is de gasrekening volledig uit de klauwen gelopen en dreigt de schoen van menig kind leeg te blijven, de ‘1 euro markt’ in de Stephanshof in Borne biedt deze zaterdag uitkomst.

20 november