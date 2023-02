Licht kan nog niet definitief op groen voor ‘vernieuwbouw’ Wooldrik in Borne

Dat akkoord had er al veel langer moeten liggen. Maar de enorme prijsstijgingen in de bouw, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, gooiden roet in het eten. Inzet van de onderhandelingen met aannemer Haafkes uit Goor is onder meer hoe de huidige en verwachte kostenstijgingen moeten worden verdeeld. Zeker is dat de beoogde bouwsom van 24 miljoen euro bij lange na niet genoeg zal zijn.