Mathijs uit Borne kent het hele script van Kaatje Kopstand: ‘Als ze om me lachen, dan ben ik gelukkig’

Geboren en geïnstal­leerd op de elfde van de elfde: dit is prins Pim I (en zijn Saskia) van De Melbuulkes

BORNE - Alsof hij in de wieg is gelegd om carnavalsprins in Borne te worden. Ware het niet dat hij in Hengelo is geboren. Maar wel op de elfde van de elfde. Vrijdagavond werd Pim Verbeek gepresenteerd als Prins Pim de Eerste van de Melbuulkes. Met prinses Saskia aan zijn zijde.

11 november