Mieke Visser, het sociale geweten van Bornse gemeenteraad, moet stoppen: ‘Ik moet leren omgaan met wat nog wel gaat’

BORNE - Vanwege gezondheidsproblemen moet SP-lijsttrekker Mieke Visser stoppen. Maar ze is nuchter over de hartproblemen waarmee ze kampt. „Er kunnen je nog veel ernstiger dingen overkomen.”

Mieke Visser, 72 jaar. Sinds 2017 is ze commissielid voor de Socialistische Partij (SP), een jaar later werd ze raadslid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar is ze lijsttrekker voor de SP. Toen ze zich kandidaat stelde voor de gemeenteraad was het voor haar nooit de vraag voor welke partij dan. „Ik ben sinds 2004 lid van de SP”, zegt ze. „Ik werd eigenlijk lid door m’n werk in de sociale werkvoorziening, bij Soweco. Daar ontstond m’n affiniteit voor de partij.”

In feite dus een late roeping als politica. Maar toen ze nog werkte had ze geen tijd voor politiek. „Ik had een drukke baan.”

In Almelo draaide ze op de achtergrond als fractieondersteuner al proef voor de gemeentepolitiek. „Ik had toen overigens nog niet helder voor ogen dat ik raadslid moest worden. Het is voor mij altijd de SP geweest. Toen ik in Borne kwam wonen ging ik natuurlijk hier naar een afdelingsvergadering.”