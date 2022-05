Motorrijder gaat onderuit op rotonde in Borne en moet met spoed naar ziekenhuis

Bornse verzets­strij­der Albert Wisman liquideer­de Duitse spion en leed daar zijn leven lang onder: ‘Hij kwam nooit meer over die oorlogsja­ren heen’

BORNE - Na bijna tachtig jaar is de liquidatie van een Duitse spion in het Brabantse Esbeek alsnog opgelost. Het was vrijwel zeker de Bornse verzetsheld Albert Wisman die de trekker overhaalde. De tweevoudig onderscheiden held nam dit geheim op 73-jarige leeftijd mee in zijn graf.

