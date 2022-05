Motorrijder glijdt onderuit en schuift tegen auto in Borne

Borne handhaaft stand­plaats aan Blauwgras, en zoekt plek voor nog eens acht woonwagens in De Horsten

BORNE - Borne wil twee kleine locaties voor in totaal zo’n acht woonwagens realiseren in De Horsten. Waar precies moet in de loop van dit jaar duidelijk worden. Op de bestaande locatie aan het Blauwgras wordt de eerder opgeheven plek teruggegeven.

21 april