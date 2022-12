Motorsport hoofdleverancier van kandidaten voor sportprijzen in Borne

What's up Maps? DJ Sebace uit Borne: old school in muzieks­maak, mixen als een jonkie

BORNE - Google Maps heeft vele geheimen. Surfend over het net doe je opvallende vondsten. Zo duikt aan de Ringoven in Borne de naam SO Disco op. Waarachter Bornenaar Sebastiaan Olsman zit aka dj Sebace. „Ik ben old school wat muziek betreft, maar mix als een jonkie.”

15 december