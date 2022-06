Na weken oefenen op de slaapkamer laten Bornse kinderen zich horen tijdens een heus concert

Steenuilen vinden hun ‘woning’ in tuin van Bornse familie en krijgen vier jongen

BORNE - Niet meer verwacht en toch gekregen. Een paartje steenuilen nestelde zich alsnog in de tuin van de familie Unverzagt aan de Suikerpeer in Borne. Vier jongen werden geboren. „Vanaf de veranda kunnen we alles volgen.”

11 juni