Nanda (42) uit Borne begint eigen hondenschool: 'Het opvoeden van een dier wordt vaak onderschat’

900 scholieren nemen in Hengelo kijkje op de werkvloer: geen vette overall te zien in techniek

Vijftig technische bedrijven in Hengelo en Borne krijgen deze week negenhonderd scholieren over de vloer om ze eens te laten zien dat het geen zwaar en vies werk is. Want dat beeld bestaat nog steeds. Twente goes Techno wil een andere indruk bieden.

22 november