Nauwelijks gebruikt, toch mogen de Bornse handhavers hun bodycam houden

Wethouder Borne: ‘Stop met inschake­len commer­ciële bureaus bij bezwaar tegen ozb-aan­slag’

BORNE - Bezwaar maken tegen de ozb-aanslag? Want uw huis is te hoog gewaardeerd? Even googelen en de aanbiedingen van commerciële bureaus vliegen je om de oren. Tot afgrijzen van de Bornse wethouder David Vermorken. „No cure, no pay? Gemeente pay, zullen ze bedoelen.”

12 november