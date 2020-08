NEO Borne heeft nog meer verbouwplannen: ‘Hopelijk komt er weer een transfer van Wout Weghorst’

SBS filmt in huizen in Borne: ‘Ik duik in elke kruipruim­te’

4 augustus BORNE - In het najaar filmt het team van het SBS6-programma Green Make Over in Borne. Een bewuste keus van regisseur Gwen Jansen. „Ik kom uit Twente en heb daar een zwak voor. Borne wordt zelfs de klapper van het seizoen.”