NEO consolideert koppositie met gelijkspel bij concurrent Bon Boys

Niet naar het café? Dat is voor Marianne uit Borne de dagelijkse praktijk

BORNE - Weer naar het café. Of een restaurant. Wat hebben we ernaar gesnakt met z’n allen. Weten we ook een beetje hoe dat voelt, zegt Marianne Stevelink. De Bornse wordt bijna dagelijks geconfronteerd met ergens niet in of naartoe kunnen. Dat moet nu echt eens veranderen, vindt ze.

5 februari