Nieuw licht uit heel oude stukken op de geschiedenis van Borne, met dank aan Spanjaard-archivaris Brok

Een vrijgeleide voor Jacob Salomon Spanjaard. Met signalement en afgegeven door toenmalig burgemeester Lantman in 1833. Maar ook een briefje uit 1834 van diezelfde telg uit de textielfamilie aan zijn vrouw en kinderen in Borne. Het oudste stuk stamt zelfs uit 1680. „Ruim voordat er ook nog maar werd gesproken over een fabriek, toen Spanjaard als inlandse kramer door het land trok”, zegt Erwin Wolbink.