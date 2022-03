Noaberschap bij monsterklus: alles wijkt voor renovatie Azelo voor Oekraïense vluchtelingen

video Vrachtwa­gen met container vol stikstof belandt in sloot bij Zenderen, omgeving afgezet

ZENDEREN - Een tankwagen met daarin stikstof is vrijdagochtend in de sloot terecht gekomen bij Zenderen. De omgeving is afgezet in verband met de stof die in de container zit. De brandweer controleert de tankwagen of er een lekkage is ontstaan.

11 maart